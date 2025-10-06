6. Oktober 2025 Presse
Öffentliche Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums
Zeit:
Montag, 13. Oktober 2025
,
10 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Saal 4.900 (Europasaal)
Am Montag, 13. Oktober 2025 führt das Parlamentarische Kontrollgremium die jährliche öffentliche Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes durch.
Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht: https://www.bundestag.de/resource/blob/1111514/to_01_2025.pdf
Die öffentliche Anhörung wird via Livestream auf www.bundestag.de übertragen.
Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).