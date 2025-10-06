Am Montag, 13. Oktober 2025 führt das Parlamentarische Kontrollgremium die jährliche öffentliche Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes durch.

Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite des Bundestages veröffentlicht: https://www.bundestag.de/resource/blob/1111514/to_01_2025.pdf

Die öffentliche Anhörung wird via Livestream auf www.bundestag.de übertragen.

Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).