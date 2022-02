Liveübertragung der 17. Bundesversammlung auf www.bundestag.de

Das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages überträgt die 17. Bundesversammlung am Sonntag, 13. Februar 2022, ab 12 Uhr live im Internet auf www.bundestag.de. Die Übertragung wird zudem live in Deutscher Gebärdensprache (DGS) und mit Untertiteln (UT) angeboten. Darüber hinaus kann die Wahl des nächsten Staatsoberhauptes sowohl in der Smartphone-App als auch der Smart-TV-App „Deutscher Bundestag“ verfolgt werden.



Die Bundesversammlung ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik Deutschland. Einzige Aufgabe der Versammlung ist es, das nächste Staatsoberhaupt, den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin, zu wählen. Mehr dazu erfahren Sie unter: www.bundesversammlung.de