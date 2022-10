Zeit: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 18 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Plenarsaalebene, Abgeordnetenlobby

In Anwesenheit der ukrainischen Künstlerin Yevgenia Belorusets eröffnet Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Ausstellung „Nebenan. Das Kiewer Kriegstagebuch“. Yevgenia Belorusets ist Schriftstellerin, Fotografin, Aktionskünstlerin. Vom 24. Februar bis zum 5. April 2022 veröffentlichte sie täglich Berichte aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew und beschrieb darin einen Alltag, dessen Normalität über Nacht in einem brutalen Angriffskrieg verloren gegangen war. Ihr Kriegstagebuch ist Grundlage der für den Bundestag entwickelten Mind Map – einer Erinnerungslandkarte, die anhand von Fotos und Textsequenzen den „Anfang des Krieges“ – so der Titel des gerade veröffentlichten Buches – Tag für Tag rekonstruiert.

Medienvertreter benötigen zum Betreten des Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

Die Ausstellung wird bis zum 24. Februar 2023 präsentiert werden. Informationen zu Besuchsmöglichkeiten finden Sie unter https://www.bundestag.de/besuche/ausstellungen/kunst_ausst/nebenan-belorusets-912194