Zeit: Mittwoch, 9. November 2022, 14.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300

Der Sportausschuss befasst sich im öffentlichen Teil der Sitzung zunächst mit dem Thema: „Auswirkungen der Energiekrise auf die Sportvereine“.

Weitere öffentliche Tagesordnungspunkte:

Sachstandsbericht Sportförderung der Bundeswehr und die Sportfördergruppen;

Nachberichte zur Kanu-Weltmeisterschaft 2022 in Augsburg und zur Basketball-Europameisterschaft 2022 in Köln/Berlin.

