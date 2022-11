Zeit: Mittwoch, 23. November 2022, 15 Uhr

Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum W“ diskutieren Gisela Erler, ehemalige Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg, und Prof. Dr. Florian Meinel, Professor für Staatstheorie, Politische Wissenschaften und Vergleichendes Staatsrecht an der Universität Göttingen über das Thema: „Bürgerräte – Instrument der Bürgerbeteiligung in der repräsentativen Demokratie“.

Einleitende Worte spricht Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Moderation: Dr. Silke Albin, Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Außenbeziehungen beim Bundestag.

Die Veranstaltung wird live im Internet unter www.bundestag.de übertragen und ist anschließend in der Mediathek unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.

Medienvertreter sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Es gelten die üblichen Akkreditierungsregelungen des Deutschen Bundestages.