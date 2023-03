Zeit: Mittwoch, 15. März 2023, 11.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz befasst sich in einem öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema „Austausch über die Atomkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima sowie die aktuelle Situation in Saporischschja“.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a16_umwelt/anhoerungen/937308-937308

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).