Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet im Rahmen einer festlichen Veranstaltung den ersten Bürgerrat des Deutschen Bundestages „Ernährung im Wandel“. Alle 160 Teilnehmenden aus ganz Deutschland sind dazu nach Berlin eingeladen.



Nach einer Begrüßung durch die Bundestagspräsidentin findet eine Gesprächsrunde mit Vertretern der Fraktionen statt.



Die Veranstaltung wird unter www.bundestag.de live übertragen.



Medienvertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages benötigen Sie eine gültige Akkreditierung des Bundestages (www.bundestag.de/akkreditierung).

Für die Veranstaltung am 29.9. ist keine Anmeldung notwendig.

Anmeldung zur Beobachtung der Arbeit des Bürgerrates



Nach der Eröffnungsveranstaltung findet am Wochenende 30. September/1. Oktober die erste Arbeitssitzung des Bürgerrates statt. Der Bürgerrat tagt grundsätzlich nichtöffentlich. Um jedoch Medienvertretern einen Einblick in seine Arbeit zu ermöglichen, hat der Bundestag Zugangsregeln für die Beobachtung festgelegt, die Sie hier einsehen können: https://www.bundestag.de/resource/blob/964780/f5acbd2f9e302d5ac36d220fbeb95cfd/zugangsregeln-data.pdf.



Dabei ist zu beachten, dass die Beobachtung einer Pflicht zur Verschwiegenheit über die Inhalte der Beratungen unterliegt.



Bei Interesse an einer Beobachtung der Beratungen des Bürgerrates melden Sie sich bitte bis zwei Wochen vor Sitzungsbeginn bei der Stabsstelle Bürgerräte des Deutschen Bundestags buergerraete@bundestag.de.

Geben Sie Ihren Namen und die Medienorganisation an, für die Sie arbeiten, sowie den gewünschten Beobachtungszeitraum (Slots für das Auftaktwochenende: Samstagvormittag, Samstagnachmittag, Sonntagvormittag) an. Die Anmeldung für mehrere Slots pro Wochenende ist möglich, eine Mehrfachzulassung jedoch nur bei verfügbaren Kapazitäten. Am Samstag des Auftaktwochenendes sind zu Beginn des Slots Auftaktbilder möglich.



Ausführliche Informationen zur Arbeit des Bürgerrates und zu den Terminen der Sitzungen finden Sie unter https://www.bundestag.de/parlament/buergerraete/buergerrat_th1.