Die Ausstellung „HOME STREET HOME – Wege aus der Obdachlosigkeit“ porträtiert Menschen, die selbst über viele Jahre wohnungs- oder obdachlos waren. Die Fotografin Debora Ruppert hat sie in ganz Deutschland besucht. Sie laden uns in ihre Wohnungen ein, erzählen, was sie bewegt, und geben Einblicke in ihre ganz persönlichen Geschichten. Hier werden Biografien sichtbar, die von Ausgrenzung, zerbrochenen Herkunftsfamilien, Kriminalität, Suchterkrankungen, Prostitution und Resozialisierung geprägt sind.



Eröffnet wird die Ausstellung durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Nach Grußworten von Debora Ruppert und der Abgeordneten Hanna Steinmüller folgt eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Gästen.

Die Ausstellung kann vom 18. Oktober bis 17. November 2023 jeweils montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr besucht werden. Dienstags ist die Ausstellung von 9 bis 18 Uhr geöffnet.



Weitere Informationen über die Ausstellung und Besuchsmöglichkeiten finden Sie unter www.bundestag.de/ausstellunghome-street-home.