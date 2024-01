Zum Gedenken an den verstorbenen ehemaligen Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Trauerstaatsakt angeordnet. Der Trauerstaatsakt wird durch den Deutschen Bundestag ausgerichtet und findet am Montag, 22. Januar 2024, statt.



13:00 Uhr Gedenkgottesdienst im Berliner Dom

Medienschaffende, die sich für den Gottesdienst anmelden möchten, übermitteln bitte ihren Vor- und Zunamen sowie ihr Geburtsdatum per E-Mail an presse@berlinerdom.de. Anmeldeschluss ist Montag, 15. Januar 2024, 12:00 Uhr.



15:00 Uhr Trauerstaatsakt im Plenarsaal des Deutschen Bundestages

ACHTUNG! SONDERAKKREDITIERUNG ERFRORDERLICH!

Medienschaffende, die über den Trauerstaatsakt berichten möchten, benötigen am 22. Januar 2024 zum Betreten des Reichstagsgebäudes

• eine gültige Presseakkreditierung des Deutschen Bundestages

• UND eine Sonderakkreditierung.



Zur Anmeldung für eine Sonderakkreditierung übermitteln Sie bitte bis spätestens Dienstag, 16. Januar 2024, 17:00 Uhr eine E-Mail an akkreditierung@bundestag.de mit folgenden Angaben:

• Vor- und Zuname

• Geburtsdatum

• beauftragendes Medium/Redaktion

• Funktion (Redaktion oder Kamera/Technik oder Fotograf).

Aus technischen Gründen können leider keine Eingangsbestätigungen verschickt werden.



Abholung der Sonderakkreditierung

Die Sonderakkreditierungen können in der Ausweisstelle des Deutschen Bundestages, Wilhelmstr. 65, Raum E 39, 10117 Berlin abgeholt werden:

Freitag, 19. Januar 2024, 9:00 - 16:00 Uhr

Montag, 22. Januar 2024, 8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis Veranstaltungsbeginn.



Medienschaffende, die keine gültige Jahresakkreditierung des Deutschen Bundestages besitzen, finden den Antrag zur Kurzzeitakkreditierung hier: https://www.bundestag.de/resource/blob/190188/5a116aaef16bf2d4779b9b1a5b182f58/akkreditierung.pdf



Hinweis zu den Eingängen zum Reichstagsgebäude:



Der Einlass ins Reichstagsgebäude über den Eingang RTG Nord ist am Montag, 22. Januar 2024, für Medienschaffende ab 13:00 Uhr nicht mehr möglich. Bitte nutzen Sie in dieser Zeit den Zugang über Paul-Löbe-Haus Süd (Paul-Löbe-Allee 2).

Wir bitten um Verständnis für diese organisatorischen Maßnahmen.



Im Anschluss an den Trauerstaatsakt findet um 16:00 Uhr auf der Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes ein Trauerempfang statt. Der Trauerempfang ist nicht presseöffentlich.



Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw04-trauerstaatsakt-schaeuble-985638