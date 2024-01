Der Deutsche Bundestag richtet auf Anordnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag, 22. Januar 2024, einen Staatsakt zum Gedenken an den am 26. Dezember 2023 verstorbenen ehemaligen Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble aus. Das Parlamentsfernsehen überträgt die Gedenkstunde live von 15 bis 16 Uhr auf www.bundestag.de auf Deutsch, Englisch und Französisch, in der Smart-TV-App sowie in der Smartphone-App „Deutscher Bundestag“. Darüber hinaus wird ein Stream in deutscher Gebärdensprache und mit Untertiteln auf www.bundestag.de/gebaerdensprache angeboten.

Reden von Bärbel Bas, Friedrich Merz und Emmanuel Macron

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die Gedenkstunde im Beisein der Familie von Wolfgang Schäuble, in Anwesenheit des Bundespräsidenten und weiterer Vertreter der Verfassungsorgane sowie zahlreicher Ehrengäste mit einer Ansprache vor den Mitgliedern des Deutschen Bundestages eröffnen. Im Verlauf des Staatsaktes sprechen der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, und der Staatspräsident der Französischen Republik, Emmanuel Macron. Das Gedenken wird musikalisch umrahmt und endet mit der Nationalhymne. Im Anschluss gibt der Bundespräsident einen Trauerempfang im Reichstagsgebäude. Der Termin des Staatsakts, der 22. Januar, ist als Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags im Jahr 1963, der den Grundstein für die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich gelegt hat, eng verbunden mit dem Wirken von Wolfgang Schäuble als großer Europäer.

Bereits vor Beginn der Veranstaltung im Plenarsaal findet im Berliner Dom ein evangelischer Gedenkgottesdienst statt. Bischöfin Kirsten Fehrs, amtierende Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, wird die Predigt halten. Der Gedenkgottesdienst, der Staatsakt und der Trauerempfang sind nicht öffentlich zugänglich.

Bundestagspräsidentin: Wolfgang Schäuble wird fehlen

Wolfgang Schäuble war am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren gestorben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zum Gedenken an den früheren Bundestagspräsidenten einen Trauerstaatsakt angeordnet und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gebeten, diesen Staatsakt zu veranstalten. „Mit einer unglaublichen Disziplin und großem Pflicht- wie Verantwortungsbewusstsein hat sich Wolfgang Schäuble bis zuletzt in den Dienst unseres Staates gestellt“, betonte Bärbel Bas in ihrem Kondolenzschreiben an die Ehefrau des Verstorbenen, Ingeborg Schäuble. „Seine Weitsicht, seine unvergleichliche politische Erfahrung und sein intellektueller Scharfsinn werden fehlen.“

Mit seinem Namen sei eine der „glücklichsten Stunden unseres Landes verbunden“, so Bas mit Blick auf die Verdienste Schäubles für die Überwindung der deutschen Teilung. Auch sei ihm die Schaffung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung zu verdanken, „die ein neues Kapitel der deutsch-französischen Freundschaft aufgeschlagen hat und den Geist des geeinten Europas verkörpert“, so Bas über das Vermächtnis ihres Amtsvorgängers. (eis/10.01.2024)