Am Wochenende 12. - 14. Januar 2024 trifft sich der Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ zur dritten und letzten Präsenzsitzung in Berlin, um die Arbeit an seinen Empfehlungen zum Abschluss zu bringen.

Hinweise zum Ablauf

Am Freitagnachmittag werden die Teilnehmenden die bisherigen Arbeitsergebnisse der anderen Kleingruppen gegenseitig kennenlernen und sich darüber austauschen. Am Samstagvormittag werden die Kleingruppen weiter an den Empfehlungsentwürfen feilen. Ab Mittag werden dann die Empfehlungsentwürfe im Plenum des Bürgerrates diskutiert.

Am Sonntag, 14. Januar werden die Empfehlungen final abgestimmt (9 bis 12 Uhr). Anschließend werden die Teilnehmenden ihre Empfehlungen der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vorstellen (Gruppenfoto des Bürgerrates mit der Bundestagspräsidentin ab ca. 12.15 Uhr; danach die Vorstellung der Empfehlungen; voraussichtliches Ende der Veranstaltung ca. 13.15 Uhr).

Die Empfehlungen des Bürgerrates werden anschließend gemeinsam mit einer Dokumentation des Prozesses in einem Bürgergutachten zusammengefasst. Das Bürgergutachten soll am 20. Februar um 18.30 Uhr an den Bundestag übergeben werden und wird als Bundestagsdrucksache veröffentlicht. Bei der Veranstaltung ist eine erste Diskussion der Empfehlungen mit Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern geplant. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Bürgergutachten im Plenum und in Fachausschüssen diskutiert.

Hinweise für Medienvertreter

Die Anmeldefrist für Medienvertreter zur Beobachtung der Arbeit des Bürgerrates am 12. und 13. Januar ist bereits abgelaufen (vgl. unsere Pressemitteilung vom 19. Dezember 2023).

Für die Abstimmungen über die Empfehlungen, den Bildtermin „Gruppenfoto“ und die Vorstellung der Empfehlungen an die Bundestagspräsidentin am Sonntag, 14. Januar, gibt es keine Zugangsbeschränkungen. Zum Einlass ist eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages notwendig.

Die detaillierten Zugangsregeln zu den Bürgerräten des Deutschen Bundestages finden Sie hier. Bitte beachten Sie eine Pflicht zur Verschwiegenheit über die inhaltlichen Details der Beratungen. Sperrfrist für Berichterstattung zu den konkreten Empfehlungen des Bürgerrats ist am Sonntag, 14. Januar, 13.00 Uhr.

Die am Sonntag präsentierten Empfehlungen werden am Sonntagnachmittag auf der Website des Bürgerrates veröffentlicht. Dort finden Sie auch weitere Hintergrundinformationen zur Arbeit des Bürgerrates.