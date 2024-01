Die Ausstellung „I said, ‚Auf Wiedersehen’ – 85 Jahre Kindertransport nach Großbritannien“ erinnert an die Rettung von etwa 10.000 meist jüdischer Kinder vor dem nationalsozialistischen Massenmord. Die Ausstellung präsentiert die Geschichte des Kindertransports 1938/39 anhand von individuellen Schicksalen, Briefen und anderen persönlichen Zeugnissen, die sowohl von Zusammenhalt und Solidarität unter der nationalsozialistischen Herrschaft als auch von schmerzlichen Trennungen erzählen.



Die Ausstellung wurde durch die Berthold Leibinger Stiftung in Kooperation mit dem Freundeskreis Yad Vashem e.V., der Internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem, der Wiener Holocaust Library und der Association of Jewish Refugees vorbereitet und wird im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages gezeigt.



Die Ausstellung wird durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet. An der Veranstaltung nehmen Jill Gallard, Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Deutschland, Miguel Berger, der deutsche Botschafter im Vereinigten Königreich, Dr. Toby Simpson, Direktor der Wiener Holocaust Library in London sowie Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende des Kuratoriums der Berthold Leibinger Stiftung, teil. Auch zwei Zeitzeugen: Hella Pick und Lord Dubs sind anwesend und nehmen an einer Podiumsdiskussion während der Eröffnungsveranstaltung teil.



Eine Einführung in die Ausstellung gibt Ruth Ur, Geschäftsführerin des Freundeskreis Yad Vashem e.V. und Kuratorin der Präsentation.



Medienvertreter sind zur Ausstellungseröffnung herzlich eingeladen. Eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages ist zum Einlass erforderlich (www.bundestag.de/akkreditierung).



Besuch der Ausstellung:

Die Ausstellung wird vom 31. Januar bis zum 23. Februar 2024 im Bundestag gezeigt. Für den Besuch ist eine Anmeldung unter https://www.bundestag.de/parlamentarische_ausstellung notwendig. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter https://www.bundestag.de/ausstellung-85-jahre-kindertransport.

Führung für die Presse:

Journalisten haben, ebenfalls am Dienstag, dem 30. Januar, bereits um 12 Uhr die Gelegenheit, sich an der Westseite des Paul-Löbe-Hauses die Ausstellung von Vertretern der Stiftung und der Kuratorin erläutern zu lassen.

Medienvertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen und benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).