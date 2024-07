Am 1. und 2. August 2024 wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas das ehemalige nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen besuchen und der Opfer gedenken. Sie ist die erste Spitzenrepräsentantin des Bundestages, die nach Auschwitz reist.

Am 1. August wird sie die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besichtigen und aller Menschen still gedenken, die hier ermordet wurden. Sie wird sich auch mit deutschen Jugendlichen austauschen, die sich an der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim aufhalten.

Am 2. August wird Bärbel Bas an der internationalen Gedenkveranstaltung zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma teilnehmen und die Gedenkansprache halten. Die Veranstaltung findet in der Gedenkstätte Auschwitz II (Birkenau) statt. Vor 80 Jahren, am 2. August 1944, wurden hier die letzten inhaftierten Sinti und Roma in den Gaskammern ermordet.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas:

„Die Reise nach Auschwitz hat für mich eine enorme Bedeutung. Auschwitz steht für den Zivilisationsbruch, der von Deutschland ausging. An diesem Ort der schlimmsten deutschen Menschheitsverbrechen möchte ich aller Menschen gedenken, die dort von den Nationalsozialisten ermordet wurden: der Juden, der Polen, der Angehörigen anderer Nationen, der Sinti und Roma. Die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus ist vielen immer noch nicht bekannt. Darum ist es mir sehr wichtig, beim Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma zu sprechen – und dazu beizutragen, die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten. Sie dürfen nicht vergessen werden.“