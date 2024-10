Vom 12. bis 15. Oktober 2024 findet im Deutschen Bundestag – erstmalig nach einer vierjährigen, coronabedingten Pause – die Veranstaltung „Jugend und Parlament“ wieder statt. Über 300 junge Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet, die von Mitgliedern des Bundestages nominiert wurden, werden in einem großangelegten Planspiel parlamentarische Verfahren nachstellen. Dabei übernehmen die Teilnehmenden für vier Tage die Rollen von fiktiven Abgeordneten in drei fiktiven Fraktionen. Zur Debatte stehen vier fiktive Gesetzesentwürfe. Die jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 20 Jahren lernen dabei die Arbeit der Abgeordneten kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Bei der abschließenden Debatte im Plenarsaal, die von Mitgliedern des realen Bundestagspräsidium geleitet wird, werden Rednerinnen und Redner aus allen Spielfraktionen an das Pult des Plenarsaals treten und versuchen, Mehrheiten für ihre politischen Anliegen zu gewinnen.

Im Anschluss an die Simulation diskutieren die Teilnehmenden mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundestagsfraktionen, wie realitätsgetreu „Jugend und Parlament“ die parlamentarische Arbeit abbildet.

Hinweise für Medienvertreter:

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Zur Begleitung der Veranstaltung benötigen Sie eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages. Weitere Informationen finden Sie auf www.bundestag.de/akkreditierung.

Teilnehmende aus Ihrem Verbreitungsgebiet können für Beiträge oder Interviews gern vorab vermittelt werden.

Journalisten, die die Veranstaltung begleiten möchten, wenden sich bitte direkt an Frau Nina Ritz, Tel. 030 227 35855 oder 0171 915 44 48.

Übersicht der wichtigsten Termine:

Montag, 14. Oktober, 9 Uhr

Eröffnung des Planspiels und erste Plenarsitzung unter der Leitung von Vizepräsidentin Yvonne Magwas (im Plenarsaal; die Veranstaltung wird auf www.bundestag.de live übertragen)

Montag, 14. Oktober, 10 bis 12 Uhr

Ausschusssitzungen in den Ausschusssälen im Paul-Löbe-Haus

Dienstag, 15. Oktober, 9 bis 12 Uhr

Zweite Plenarsitzung unter der Leitung der Mitglieder des Bundestagspräsidiums

Anschließend Schlusswort von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

im Plenarsaal, wird auf www.bundestag.de live übertragen

Dienstag, 15. Oktober, 13 bis 14 Uhr:

Abschlussdiskussion mit Vertretern der Fraktionen und Gruppen

Dr. Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Fraktion

Dr. Hendrik Hoppenstedt, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion

Britta Haßelmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Konstantin Kuhle, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion

Dorothee Bär, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion

Dr. Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Fraktion

Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Gruppe Die Linke

Jessica Tatti, Parlamentarische Geschäftsführerin der Gruppe Bündnis Sahra Wagenknecht

Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, und auf www.bundestag.de live übertragen.