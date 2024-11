Zum dritten Mal in Folge richtet die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PVER) gemeinsam mit dem Deutschen Bundesjugendring und der Jugendabteilung des Europarates vom 14. bis 15. November 2024 eine Konferenz mit internationalen Jugendvertreterinnen und -vertretern im Deutschen Bundestag aus.

Im Jahr des 75jährigen Jubiläums des Europarates diskutieren etwa 60 junge Erwachsene aus 20 Mitgliedstaaten des Europarates und Belarus bei der Youth Space Berlin Conference über die Herausforderungen und Chancen bei der Gestaltung der Zukunft Europas. Thematische Schwerpunkte sind dabei demokratische Rückschritte, inklusive Governance sowie die stärkere Sichtbarkeit junger Menschen in Institutionen. In verschiedenen Formaten tauschen sich die Teilnehmenden untereinander sowie mit Vertreterinnen und Vertretern des Europarates und den Mitgliedern der deutschen PVER-Delegation aus.

Die Europäische Jugendkonferenz, welche erstmals im Jahr 2022 stattfand, wird unter anderem von Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz und dem Leiter der deutschen PVER-Delegation, Abg. Frank Schwabe (SPD), eröffnet. Die jungen Teilnehmenden erarbeiten in drei Workshops eine Schlusserklärung mit Empfehlungen an nationale und europäische Entscheidungsträger. Am Abendempfang des ersten Konferenztages wird die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas teilnehmen, um mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen.

Hinweise für Medienvertreter:

Zur Paneldiskussion mit Vertretern des Europarates am Donnerstag, 14. November um 16.30 Uhr, in deren Rahmen auch die Abschlusserklärung mit den erarbeiteten Ergebnissen der Workshops präsentiert wird, sind Medienvertreter herzlich eingeladen (Paul-Löbe-Haus, Raum E 700).

Es gilt die übliche Akkreditierung des Deutschen Bundestages. Informationen dazu finden Sie unter www.bundestag.de/presse/akkreditierung. Außerdem bitten wir, Ihre Teilnahme in einer E-Mail an das Sekretariat der deutschen Delegation in der PVER unter pace-youth-berlin@bundestag.de anzukündigen.