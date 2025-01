80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz steht die alljährliche Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages im Zeichen dieses Jahrestages. Den Schwerpunkt wird ein mehrtägiger Besuch der Gedenkstätte Auschwitz in Oświęcim in Polen bilden. Zum Abschluss des Programms werden die Teilnehmenden am 29. Januar an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus teilnehmen und anschließend mit Bundestagspräsidentin Bas sowie dem Shoah-Überlebenden aus der Ukraine und diesjährigen Gedenkredner, Roman Schwarzman, diskutieren.

Seit 1997 lädt der Deutsche Bundestag aus Anlass des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus junge Erwachsene aus Deutschland und seinen Nachbarstaaten zu einer Begegnung und Auseinandersetzung mit Themen und Fragen in Zusammenhang mit den nationalsozialistischen Verbrechen ein.

An der Jugendbegegnung 2025, die vom 23. bis 29. Januar stattfinden wird, nehmen knapp 80 Menschen von 17 bis 25 Jahren teil, die überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Polen, Ungarn, Frankreich, Tschechien und Österreich kommen. Es sind sowohl Personen, die sich bereits aktiv in Projekten und Initiativen für eine lebendige Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus einsetzen, als auch junge Menschen, die sich für diese Themen interessieren, aber noch nicht aktiv engagieren. Auch deren sozialer, kultureller und religiöser Hintergrund ist sehr unterschiedlich.

Neben Führungen in der Gedenkstätte Auschwitz und in der Stadt Oświęcim werden die Teilnehmenden Gelegenheit bekommen, mit einer Zeitzeugin zu sprechen: Stefania Wernik wurde als Tochter einer inhaftierten Polin im November 1944 im Lager geboren und konnte nur dank der Solidarität unter den Häftlingen überleben. Darüber hinaus werden sie sich mit der Geschichte der Judenverfolgung in der Ukraine auseinandersetzen.

Die Gedenkstunde des Deutschen Bundestages findet am 29. Januar um 12 Uhr im Plenarsaal statt. Sie ist medienöffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Die Podiumsdiskussion nach der Gedenkstunde des Bundestages, bei der die Teilnehmenden der Jugendbegegnung mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Roman Schwarzman ins Gespräch kommen werden, findet am 29. Januar um 14 Uhr statt (Jakob-Kaiser-Haus, Saal 1.302). Sie wird auf www.bundestag.de übertragen. Medienvertreter können sie zudem von der Zuschauertribüne verfolgen.

Medienvertreter, die Teile des Programms in Oświęcim begleiten möchten, wenden sich bitte direkt an Frau Nina Ritz vom Besucherdienst des Deutschen Bundestages: nina.ritz@bundestag.de, Tel. +49 171 915 444 8.