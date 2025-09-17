17. September 2025 Presse
Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse“: Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Landtage
Zeit:
Montag, 22. September 2025
,
14 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200
Öffentliche Anhörung zum Thema:
„Fachgespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Landtage“
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1109950-1109950
Hinweis: Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung)
Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.
https://www.bundestag.de/datenschutz-ausschuesse-und-gremien