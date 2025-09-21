

Der Deutsche Bundestag erweitert seine aktuelle Film- und Lichtprojektion „Menschen und Parlament – Lebendige Demokratie in Deutschland“ um ein besonderes Programmelement: Am 24. September wird um 20.15 Uhr die Kurzfassung des deutsch-französischen Fernsehfilms „An einem Tag im September“ an der Fassade des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses gezeigt.

Die Vorführung wird um 20 Uhr von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Hauptdarsteller Burghart Klaußner und Produzent Mark von Seydlitz eröffnet. Am 25. September um 20.15 Uhr findet eine weitere Vorstellung des Films statt.

„An einem Tag im September“ zeichnet das historische Treffen zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und Ministerpräsident Charles de Gaulle am 14. September 1958 nach, das als Geburtsstunde der deutsch-französischen Freundschaft gilt. Die Produktion thematisiert dabei die Umstände dieser wegweisenden Begegnung.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Was Konrad Adenauer und Charles de Gaulle nach dem dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte geschafft haben, war mehr als Politik. Es war ein historischer und bewegender Akt der Menschlichkeit. Dieser bildet den Grundstein unserer tiefen und vielfältigen deutsch-französischen Freundschaft und ist tragende Säule eines vereinten Europas. Das wollen wir mit der Filmvorführung würdigen, ein klares Zeichen für Völkerverständigung setzen – herzliche Einladung.“

Die Vorführungen finden wie gewohnt im Parlamentsviertel am Spreeufer vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus statt. Der Zuschauerbereich befindet sich auf den Freitreppen am südlichen Spreeufer beim Friedrich-Ebert-Platz. Alle Vorführungen sind kostenlos und frei zugänglich.

Im Anschluss wird noch die reguläre Film-, Licht- und Toninstallation des Deutschen Bundestages „Menschen und Parlament – Lebendige Demokratie in Deutschland“ gezeigt.

