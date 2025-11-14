Eine Delegation des Ausschusses für Sport und Ehrenamt wird vom 17. - 20. November 2025 in die Schweiz reisen. Die Abgeordneten treffen sich dort zu Gesprächen mit Mitgliedern der für sportpolitische Fragen zuständigen Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Schweizerischen Nationalrats.

Ferner stehen Fachgespräche mit einer Vielzahl von in der Schweiz ansässigen internationalen Sportverbänden auf der Agenda (FIBA, FIFA, IOC, UEFA). Ebenfalls geplant sind Diskussionen mit dem Court of Arbitration for Sport CAS, Swiss Olympic und dem Schweizer Fußballverband. Bei einem Besuch des Bundesamts für Sport der Schweiz (BASPO) werden sich die Parlamentarier über die aktuellen Entwicklungen der Spitzensportförderung und ihrer Finanzierung in dem Nachbarland informieren. Dabei wird es auch um die Bedeutung des Ehrenamts etwa bei Sportgroßereignissen wie der Fußball EM der Frauen in diesem Sommer in der Schweiz gehen und um die Verbändelandschaft im Breitensport.

Die Delegation wird von der Ausschussvorsitzenden Aydan Özoğuz (SPD) geleitet. Ihr gehören ferner an: Jens Lehmann (CDU/CSU), Artur Auernhammer (CDU/CSU), Thomas Korell (AfD), Daniel Bettermann (SPD), Tina Winklmann (Bündnis90/Die Grünen) und Christian Görke (Die LINKE).

