28. November 2025 Presse
BILDTERMIN: Bundestagspräsidentin Klöckner empfängt einen Überlebenden sowie Opferangehörige der Terroranschläge von Utøya, Paris und Hanau
Zeit:
Dienstag, 2. Dezember 2025
,
13.00 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Plenarsaalebene, Saal 1 S 014
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfängt einen Überlebenden und Angehörige der Opfer der Terroranschläge auf der Insel Utøya in Norwegen, im Musikclub Bataclan in Paris sowie in Hanau zu einem Gespräch.
Zu den Teilnehmenden gehören:
- Herr Kjartan Løvaas, Überlebender des Anschlags auf der Insel Utøya
- Frau Merete Stamneshagen, Mutter eines Opfers des Anschlags auf der Insel Utøya
- Herr Georges Salines, Vater eines Opfers des Anschlags im Musikclub Bataclan in Paris
- Frau Serpil Unvar, Mutter eines Opfers des Anschlags in Hanau