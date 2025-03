Am 3. April 2025 findet der Zukunftstag für Mädchen – Girls' Day – und der Zukunftstag für Jungen – Boys' Day – statt. Ziel der Aktion ist es, Mädchen und Jungen der Klassenstufen 5 bis 10 Einblicke in Bereiche zu ermöglichen, in denen das jeweilige Geschlecht unterrepräsentiert ist, und so eine Erweiterung ihres Berufswahlspektrums zu fördern.

Die Bundestagsverwaltung beteiligt sich seit 2001 an dem Zukunftstag. In diesem Jahr wird sie wieder bis zu 16 Mädchen und 16 Jungen ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Die Mädchen erhalten eine Führung durch die Energieleitzentrale im Reichstagsgebäude oder besuchen den Bereich Informationstechnik. Acht Jungen wird ein Besuch der Kindertagesstätte des Bundestages angeboten, während die andere Jungengruppe ein Ausschuss-Sekretariat besuchen und dort das Berufsbild des Kaufmannes für Büromanagement kennenlernen wird. Ein Programmpunkt für alle ist dann eine Einsatzsimulation durch Beamtinnen und Beamte der Bundestagspolizei.