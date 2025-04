Vor 80 Jahren endeten der Zweite Weltkrieg und die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Europa. Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner, erklärt diesen Tag zum Präsenztag für die Bundestagsabgeordneten und lädt zu einer Gedenkveranstaltung im Reichstagsgebäude ein. An der Gedenkstunde im Plenarsaal werden neben den Bundestagsabgeordneten die Vertreter der Verfassungsorgane teilnehmen.

Nach einer Ansprache von Bundestagspräsidentin Klöckner, die ein besonderes Augenmerk auf die Auswirkung des Krieges auf Frauen und auf die Lehren für heute legen wird, werden drei Jugendliche aus Tagebüchern, Briefen und Büchern von Zeitzeugen lesen, die bei Kriegsende ebenfalls jung waren und die damalige Zeit in Erinnerung rufen. Die anschließende Gedenkrede wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner unterstreicht die Bedeutung dieser Gedenkstunde: „Der 2. Weltkrieg war der brutalste und blutigste Krieg der Geschichte. Wir erinnern und wir vergessen nicht. Vor fünf Jahren verhinderte die Pandemie, dass der Opfer des Krieges in diesem Rahmen gedacht wurde. Umso wichtiger ist das Gedenken heute, in einer Zeit, in der der Frieden in Europa kein Selbstläufer ist.“

Die Gedenkstunde wird live auf www.bundestag.de übertragen (auch mit englischer Verdolmetschung und mit dem DGS-Stream sowie mit Gebärdendolmetschern).

Medienvertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen.