Zu den heutigen Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst Franziskus sagt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner

„Papst Franziskus ist einen würdigen Weg zurück zu seinem Schöpfer gegangen. In einer beeindruckenden Trauerfeier haben ihm heute in Rom unzählige Menschen, deren Herzen er bewegte, die letzte Ehre erwiesen. Papst Franziskus und die katholische Kirche bringen weltumspannend Gläubige zusammen und bewegen sie über Sprachgrenzen hinweg.

Für mich war es eine Frage der Ehrerbietung, als Katholikin und im Namen des Deutschen Bundestages in Rom dabei zu sein. So bescheiden wie er lebte, so bescheiden wollte er begraben werden. Papst Franziskus war meinem Heimatbundesland Rheinland-Pfalz verbunden: 1985 lebte er in Boppard, lernte dort Deutsch. Ein Papst-Franziskus-Weg erinnert daran.

Zum Gedenken wehten heute auf allen Liegenschaften des Deutschen Bundestages die Flaggen auf Halbmast.“