Auf Einladung der Kirchentagsspitze wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am Samstag, 3. Mai 2025, den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover besuchen und sich mit Teilnehmern über aktuelle Fragen des Christentums austauschen. „In Hannover hatte der Kirchentag im Gründungsjahr der Bundesrepublik seinen Ursprung. Mir ist es ein Anliegen, auch in diesem Jahr wieder mit vielen Besuchern ins Gespräch zu kommen, zuzuhören, hinzuschauen und sich auszutauschen über unseren Glauben.“



Die Punkte ihres Programms auf dem Messegelände:



9:30 - 10:30 Uhr: Bibelarbeit zu Matthäus 28,1-10; Messehalle 14 / 15



11:30 - 12:00 Uhr: Gespräch mit dem Präsidenten des Diakonischen Werkes Deutschland, Rüdiger Schuch; Messehalle 6

13:00 - 13:40 Uhr: Gespräch auf dem „Roten Sofa“, dem Interviewprogramm des Evangelischen Medienverbandes mit EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich und der Kirchentagspräsidentin Anja Siegesmund; „Bühne im Messepark“ zwischen Halle 5 u. 17



Zudem wird es einen Rundgang der Bundestagspräsidentin über das Ausstellungsgelände geben.