Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Bodo Ramelow, wird am 11. Mai 2025 an der Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des KZ Mauthausen in Österreich teilnehmen. Gemeinsam mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Vito Cecere, wird Vizepräsident Ramelow in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Kränze niederlegen. Außerdem sind Gespräche mit Angehörigen der Mauthausen-Komitees, sowie mit Schülerinnen und Schülern und jungen Ehrenamtlichen vorgesehen.

Im KZ Mauthausen bei Linz, wurden ab 1938 über 200.000 Menschen inhaftiert, von denen mehr als jeder Zweite ermordet wurde.