Der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages hat aus Anlass des 75. Jahrestages des Grundgesetzes 19 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit den Grundrechten auseinanderzusetzen. Mit einem zwanzigsten Beitrag wurde eine Künstlerin beauftragt, ein Jahr lang mit Kindern und jungen Erwachsenen kreative Beiträge zu den Begriffen Freiheit und Würde zu erarbeiten. Auf diese Weise wurde auch die Bevölkerung Teil dieser Ausstellung – repräsentiert von den Teilnehmenden der Workshops, die je ein kleines Werk zur Ausstellung überlassen haben.

Am Mittwoch, 21. Mai um 19 Uhr eröffnet Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nun die Ausstellung „WIR – 19 Grundrechte. 19 künstlerische Positionen. Ein Gesprächsraum“, die die Werke der beauftragten Künstlerinnen und Künstler im neuen Forum Kunst im Bundestag präsentiert. Viele der beteiligten Künstlerinnen und Künstler werden zur Eröffnung anwesend sein.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Der Bundestag sieht Kunst als Angebot zum Dialog über Politik und Gesellschaft. Kunstwerke eröffnen Gesprächsräum, in denen unsere Werte, unsere Ideen und Träume verhandelt werden können. Die Grundrechte, die in den 19 Artikeln am Anfang unseres Grundgesetzes festgehalten sind, sind das Fundament unseres Gemeinwesens. Ich bin gespannt, welche Debatte die Werke dieser neunzehn national und international bedeutenden Künstlerinnen und Künstler auslösen werden. Zugleich freue ich mich, dass wir mit dieser Ausstellung das Forum Kunst im Bundestag – unseren neuen Raum für die Kunst – eröffnen. Jetzt hat sie endlich einen angemessenen, gut sichtbaren und für alle barrierefrei und spontan zugänglichen Platz in unserem Haus!“

Künstlerinnen und Künstler, die an dem Projekt beteiligt sind:

• Tuli Mekondjo (Artikel 1 GG)

• Adi Hoesle (Artikel 2 GG)

• Monica Bonvicini (Artikel 3 GG)

• Ilit Azoulay (Artikel 4 GG)

• Kubra Khademi (Artikel 5 GG)

• Małgorzata Mirga-Tas (Artikel 6 GG)

• Tobias Zielony (Artikel 7 GG)

• Harald Hauswald (Artikel 8 GG)

• Annette Kelm (Artikel 9 GG)

• Via Lewandowsky (Artikel 10 GG)

• Said Baalbaki (Artikel 11)

• Rémy Markowitsch (Artikel 12)

• Uli Aigner (Artikel 13)

• Hans Haacke (Artikel 14 GG)

• Fatoş İrwen (Artikel 15 GG)

• Guillaume Bruère (Artikel 16a GG)

• Thomas Locher (Artikel 17 GG)

• Marc Jung (Artikel 18 GG)

• Boris Mikhailov (Artikel 19 GG)

• Barbara Wrede (Workshopprojekt) und 1572 Teilnehmende an ihrem Projekt

Der Kunstbeirat des Deutschen Bundestages ist das für Kunst zuständige Gremium des Parlaments, in dem unter Vorsitz der Bundestagspräsidentin alle Fraktionen vertreten sind.

Laufzeit der Ausstellung: 22. Mai 2025 bis zum 21. Juni 2026, Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr. Der Ausstellungsraum ist barrierefrei mit einem Fahrstuhl zu erreichen. Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: www.bundestag.de/kunst

Hinweise für Medienvertreter:

Medienvertreter sind zur Ausstellungseröffnung und Berichterstattung herzlich eingeladen. Folgende Medientermine können wahrgenommen werden:

21. Mai, 11 Uhr – Pressevorbegehung mit Hintergrundinformationen von Kuratorin Kristina Volke, Leiterin der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages.

21. Mai, 18.30 Uhr – Bundestagspräsidentin Klöckner gibt ein Statement zur Ausstellungseröffnung.

21. Mai, 19 Uhr – Eröffnung der Ausstellung durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Kuratorin Kristina Volke.

ACHTUNG! Anmeldung für die jeweiligen Termine unter pressereferat@bundestag.de bis zum 20. Mai, 12 Uhr notwendig!

Zugang zum „Forum Kunst im Bundestag“ erfolgt über die große Freitreppe am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Luisenstraße 30/Ecke Schiffbauerdamm.