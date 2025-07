Am Dienstag, 8. Juli, trifft Bundestagspräsidentin Julia Klöckner Angehörige von weiterhin im Gazastreifen gefangen gehaltenen israelisch(-deutschen) Geiseln des Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Das Martyrium der verbleibenden Geiseln dauert an – der Schmerz und das Leid ist auch für die Angehörigen unermesslich. Sie zu treffen und in den Deutschen Bundestag einzuladen, ist mir ein großes Anliegen. Wir werden nicht aufhören, auf das schreckliche Schicksal der Geiseln und ihrer Familien aufmerksam zu machen. Unsere Forderung an die Hamas steht unverrückbar und klar: Alle noch in Gefangenschaft gehaltenen israelischen Geiseln müssen freigelassen werden.“