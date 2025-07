Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour nimmt für den Deutschen Bundestag an den Gedenkveranstaltungen zum 81. Jahrestag des gescheiterten Attentats gegen Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 teil. Die Gedenkstunde, die von der Bundesregierung und der Stiftung 20. Juli 1944 organisiert wird, findet am Sonntag, 20. Juli 2025 in der Gedenkstätte Plötzensee statt.

Vizepräsident Nouripour gedenkt gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der anderen Verfassungsorgane des Bundes sowie des Landes Berlin der Widerstandskämpfer gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.

Am Nachmittag wird Bundestagsvizepräsident Nouripour am Feierlichen Gelöbnis anlässlich des 81. Jahrestages des 20. Juli im Bundesverteidigungsministerium teilnehmen. Rund 250 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr werden bei einem feierlichen Appell ihr Gelöbnis ablegen.