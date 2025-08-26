„Die Zukunft der europäischen Außenpolitik und Sicherheit“ ist das zentrale Thema der Interparlamentarischen Konferenz für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (IPC GASP/GSVP), die vom 26. bis 28. August 2025 auf Einladung des dänischen Parlamentes in Kopenhagen stattfindet. Des Weiteren beraten die Delegierten in drei Sitzungsblöcken sowie drei Arbeitsgruppen über weitere aktuelle Themen der GSVP und GASP. „Vereinigtes Europa: Verteidigung von Freiheit, Demokratie und einer souveränen Ukraine“ lautet das Thema im zweiten Sitzungsblock und das dritte Thema beleuchtet die Erweiterung Europas als strategische Investition in Sicherheit. Darüber hinaus debattieren die Delegierten in einer Dringlichkeitsdebatte über die Stärkung der Kompatibilität zwischen der EU und der NATO im Verteidigungsbereich. Zur Eröffnung wird der Sprecher des dänischen Parlaments, Søren Gade, zu den Delegierten sprechen. Neben dem dänischen Vize-Premierminister und Verteidigungsminster, Troels Lund Poulsen, wird der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen den Delegierten zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik Rede und Antwort stehen. Auch Kaja Kallas, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, ist für einen Austausch mit den Delegierten angefragt.

Die Abgeordneten Dr. Florian Dorn, Roderich Kiesewetter (beide CDU/CSU), Nancy Faeser (SPD), Jeanne Dillschneider (Bündnis 90/Die Grünen) sind die Delegationsmitglieder des Deutschen Bundestages.

Ziel der Konferenz ist es, ein Forum für die Parlamentarier aus den 27 nationalen Parlamenten der EU und dem Europäischen Parlament zur Erörterung der Prioritäten der EU im Bereich der GASP und der GSVP zu schaffen. Die IPC GASP/GSVP, die 2012 gegründet wurde, ist Teil der Aktivitäten der parlamentarischen Dimension der EU-Ratspräsidentschaft und tagt zweimal im Jahr auf Einladung des Parlaments, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat.

Weitere Informationen zu der Konferenz finden Sie auch unter:

http://www.bundestag.de/europa_internationales/international/gasp_gsvp

