Öffentliche Anhörung des Umweltausschusses zum Batterierecht
Zeit:
Montag, 1. September 2025
,
10.00 Uhr
Ort: ZOOM-Videokonferenz
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Batterierechts an die Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz –Batt-EU-AnpG)
BT-Drucksache 21/570
https://www.bundestag.de/ausschuesse/umwelt/sitzungen/1104970-1104970
https://www.bundestag.de/ausschuesse/umwelt/sitzungen/1104970-1104970
