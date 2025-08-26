Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Batterierechts an die Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz –Batt-EU-AnpG)

BT-Drucksache 21/570

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/umwelt/sitzungen/1104970-1104970

Hinweise:

