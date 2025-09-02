Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Wohnen zum geplanten „Bau-Turbo“
Zeit:
Mittwoch, 10. September 2025
,
16.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung
BT-Drucksache 21/781(neu)
