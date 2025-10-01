Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober präsentiert sich der Deutsche Bundestag bei den diesjährigen offiziellen Feierlichkeiten in Saarbrücken vom 2. bis 4. Oktober 2025 mit einem abwechslungsreichen Programm sowie Gesprächsangeboten für Bürgerinnen und Bürger.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die am 2. und 3. Oktober vor Ort sein wird, erklärt im Vorfeld: „1989 sind die Menschen der DDR auf die Straße gegangen, weil sie ihre Meinung nicht länger nur privat flüstern, sondern öffentlich laut aussprechen wollten. Die Deutsche Einheit gründet auf diesem Mut – er bleibt Auftrag an uns alle.

Die Deutsche Einheit ist aber nicht einfach ein Zustand, Deutschland kein Inselstaat. Unsere Einheit entfaltet ihre Stärke im europäischen Verbund und im Zusammenspiel mit der Welt. Dass der französische Staatspräsident Emmanuel Macron dieses Jahr bei den Feierlichkeiten zu Gast ist, macht diese europäische Dimension besonders sichtbar.

Heute - 35 Jahre danach - ist vielleicht offenbarer denn je: Einheit heißt auch, Vielfalt auszuhalten, andere Meinungen im Rahmen der Verfassung zu ertragen. Wir sollten uns in der gesellschaftlichen und politischen Debatte daher mit Argumenten und nicht der eigenen Moral und Gesinnung entgegentreten – wenn das Argument unsichtbar wird, gibt es keinen demokratischen Diskurs. Von Nord nach Süd, von West nach Ost – Sichtweisen sind verschieden. Doch gerade diese Vielfalt war ein Kernanliegen jener, die 1989 ‚Wir sind das Volk‘ riefen und damit den Grundstein für die Deutsche Einheit legten.“

In Saarbrücken lädt der Deutsche Bundestag an allen drei Tagen zu Diskussionen, Dialogformaten und Mitmachangeboten ein. Besucherinnen und Besucher können Abgeordnete in Gesprächsrunden und Podiumsdiskussionen erleben - die Bundestagspräsidentin ist am 3. Oktober um 15.30 Uhr zu einem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern am Stand. Ein besonderes Highlight ist der nachgebaute Plenarsaal, in dem Gäste bei einem Planspiel in die Rolle von Abgeordneten schlüpfen, Gesetzesentwürfe beraten und darüber abstimmen können. Ergänzt wird das Programm durch Musik, Kunst, Kultur und Kulinarik.

Den Programmflyer finden Sie unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/1110160/kw40_tde_flyer.pdf