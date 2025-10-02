Am Montag, 6. Oktober 2025, reist Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nach Straßburg zu ihrem Antrittsbesuch bei der Europäischen Union und dem Europarat. Dort wird sie ihre Amtskollegin, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zu Vier-Augen-Gesprächen treffen. Zudem sind Begegnungen mit den Repräsentanten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, den deutschen Vizepräsidentinnen und Ausschussvorsitzenden des Europaparlaments sowie mit der dänischen Europaministerin, Marie Bjerre, geplant – Dänemark hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne.



Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die parlamentarische Zusammenarbeit, der Umgang mit Desinformation und extremistischen Tendenzen, die aktuelle geopolitische Lage sowie die europäische Sicherheitspolitik.



Bundestagspräsidentin Julia Klöckner: „Die aktuellen geopolitischen Bruchlinien betreffen Europa unmittelbar. Gerade jetzt müssen wir als Europäische Union daher den Beweis antreten, dass wir in dieser neuen Wirklichkeit Gestalter sind, dass unser Fundament trägt: Freiheit, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit. Es gilt, unsere demokratischen Werte gemeinsam zu verteidigen, um sie nicht zu verlieren.“

