Der Petitionsausschuss berät in einer öffentlichen Ausschusssitzung zwei Petitionen zu den Themen:

12:00 Uhr: Vergütung für medizinische Leistungen – Stärkung der hausärztlichen Versorgung/Vollständige Vergütung aller hausärztlichen Leistungen

13:00 Uhr: Speicherung – Netzdienliche Zwischenspeicherung erneuerbarer Energien durch Kleinspeicher

In der Sitzung haben die Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen kurz darzustellen und auf Nachfragen der Ausschussmitglieder zu erläutern. Für Rückfragen seitens der Abgeordneten stehen Vertreterinnen bzw. Vertreter der Bundesregierung zur Verfügung.

Die Sitzung wird im Internet auf www.bundestag.de sowie im Parlamentsfernsehen live übertragen

