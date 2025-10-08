Über 250 junge Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet, die von Mitgliedern des Bundestages nominiert wurden, kommen vom 11. bis 14. Oktober 2025 nach Berlin, um bei „Jugend und Parlament“ in einem großangelegten Planspiel parlamentarische Verfahren zu lernen. Dabei übernehmen die Teilnehmenden die Rollen von fiktiven Abgeordneten in drei fiktiven Fraktionen. Zur Debatte stehen vier fiktive Gesetzesentwürfe.

Die jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 20 Jahren lernen auf diese Weise die Arbeit der Abgeordneten kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Bei der abschließenden Debatte im Plenarsaal, die von Mitgliedern des realen Bundestagspräsidiums geleitet wird, werden Rednerinnen und Redner aus allen Spielfraktionen an das Pult des Plenarsaals treten und versuchen, Mehrheiten für ihre politischen Anliegen zu gewinnen.

Im Anschluss an die Simulation diskutieren die Teilnehmenden mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundestagsfraktionen darüber, wie realitätsgetreu „Jugend und Parlament“ die parlamentarische Arbeit abbildet.

Die wichtigsten Termine:

Montag, 13. Oktober, 9.00 Uhr

Eröffnung des Planspiels und erste Plenarsitzung unter der Leitung von Vizepräsidentin Josephine Ortleb (Plenarsaal)

Montag, 13. Oktober, 10.00 bis 12.00 Uhr

Ausschusssitzungen (Paul-Löbe-Haus)

Dienstag, 14. Oktober, 9.00 bis 12.00 Uhr

Zweite Plenarsitzung unter der Leitung der Mitglieder des Bundestagspräsidiums

Anschließend Schlusswort von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (Plenarsaal)

Dienstag, 14. Oktober, 13.00 bis 14.00 Uhr:

Abschlussdiskussion mit Vertretern der Fraktionen und Gruppen (Plenarsaal)

Ronja Kemmer, Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion

Dr. Hülya Düber, Stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe

Derya Türk-Nachbaur, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion

Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Fraktion

Britta Haßelmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Fraktion Die Linke

Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios.

Hinweise für Medienvertreter: