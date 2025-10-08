Jugend und Parlament 2025: Junge Menschen üben im Bundestag parlamentarische Demokratie
Über 250 junge Erwachsene aus dem gesamten Bundesgebiet, die von Mitgliedern des Bundestages nominiert wurden, kommen vom 11. bis 14. Oktober 2025 nach Berlin, um bei „Jugend und Parlament“ in einem großangelegten Planspiel parlamentarische Verfahren zu lernen. Dabei übernehmen die Teilnehmenden die Rollen von fiktiven Abgeordneten in drei fiktiven Fraktionen. Zur Debatte stehen vier fiktive Gesetzesentwürfe.
Die jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 20 Jahren lernen auf diese Weise die Arbeit der Abgeordneten kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Bei der abschließenden Debatte im Plenarsaal, die von Mitgliedern des realen Bundestagspräsidiums geleitet wird, werden Rednerinnen und Redner aus allen Spielfraktionen an das Pult des Plenarsaals treten und versuchen, Mehrheiten für ihre politischen Anliegen zu gewinnen.
Im Anschluss an die Simulation diskutieren die Teilnehmenden mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundestagsfraktionen darüber, wie realitätsgetreu „Jugend und Parlament“ die parlamentarische Arbeit abbildet.
Die wichtigsten Termine:
Montag, 13. Oktober, 9.00 Uhr
Eröffnung des Planspiels und erste Plenarsitzung unter der Leitung von Vizepräsidentin Josephine Ortleb (Plenarsaal)
Montag, 13. Oktober, 10.00 bis 12.00 Uhr
Ausschusssitzungen (Paul-Löbe-Haus)
Dienstag, 14. Oktober, 9.00 bis 12.00 Uhr
Zweite Plenarsitzung unter der Leitung der Mitglieder des Bundestagspräsidiums
Anschließend Schlusswort von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (Plenarsaal)
Dienstag, 14. Oktober, 13.00 bis 14.00 Uhr:
Abschlussdiskussion mit Vertretern der Fraktionen und Gruppen (Plenarsaal)
- Ronja Kemmer, Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion
- Dr. Hülya Düber, Stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe
- Derya Türk-Nachbaur, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion
- Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Fraktion
- Britta Haßelmann, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Fraktion Die Linke
Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios.
Hinweise für Medienvertreter:
- Medienvertreterinnen und -vertreter sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. Zur Begleitung der Veranstaltung benötigen Sie eine gültige Akkreditierung des Deutschen Bundestages. Weitere Informationen finden Sie auf www.bundestag.de/akkreditierung.
- Journalisten, die die Veranstaltung begleiten möchten, wenden sich bitte direkt an Frau Nina Ritz vom Besucherdienst, Tel. 030 227 35855 oder 0171 915 44 48.
- Gern vermitteln wir Kontakt zu Teilnehmenden aus Ihrem Verbreitungsgebiet für Beiträge oder Interviews – bitte kontaktieren Sie uns dafür vorab.