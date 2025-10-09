9. Oktober 2025 Presse
Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zum Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz
Zeit:
Mittwoch, 15. Oktober 2025
,
15.00 Uhr
Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3 101
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes
BT-Drucksache 21/1504
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1112496-1112496
Hinweise:
