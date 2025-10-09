Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2226

BT-Drucksache 21/1937

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1113244-1113244

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1113244-1113244

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).