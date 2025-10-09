Öffentliche Anhörung des Finanzausschusses zur Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung
Zeit:
Montag, 13. Oktober 2025
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600
Der Finanzausschuss befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung
BT-Drucksache 21/1930
und weiteren Tagesordnungspunkten unter www.bundestag.de/resource/blob/1113946/to07.pdf.
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1113238-1113238
Hinweise:
