Der Finanzausschuss befasst sich in einer öffentlichen Anhörung mit dem

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung

BT-Drucksache 21/1930



und weiteren Tagesordnungspunkten unter www.bundestag.de/resource/blob/1113946/to07.pdf.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a07_finanzen/wp21_a07_Anhoerungen/1113238-1113238

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

