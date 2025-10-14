Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages veranstaltet am Samstag, 18. Ok-tober, eine Bürgersprechstunde bei der Frankfurter Buchmesse.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages ist zuständig für Probleme im Umgang mit den Behörden des Bundes sowie für alle Anliegen, die in die Gesetzge-bungskompetenz des Bundes fallen. Er greift Vorschläge der Bürger auf und leitet diese dem Parlament zu. Die Mitglieder legen Wert darauf, schnell und unkompliziert zu helfen.

Als Ansprechpartner stehen die Abgeordneten Benedikt Büdenbender (CDU/CSU) von 11 bis 14 Uhr und Serdar Yüksel (SPD) von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Der Deutsche Bundestag ist während der gesamten Messezeit vom 15. bis

19. Oktober 2025 mit seinem Stand bei der Frankfurter Buchmesse vertreten.