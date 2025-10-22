Eine Delegation des Ausschusses für Arbeit und Soziales reist vom 26. bis zum 29. Oktober 2025 in die Schweiz.

Der Delegation unter Leitung des amtierenden Vorsitzenden Bernd Rützel (SPD) gehören die Abgeordneten Lars Ehm (CDU/CSU), Dr. Stefan Nacke (CDU/CSU), Gerrit Huy (AfD), Angelika Glöckner (SPD), Prof. Dr. Armin Grau (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Sarah Vollath (Die Linke) an.

Die Delegation wird in Genf die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) besuchen und Fachgespräche über die geplanten ILO-Normsetzungen zum internationalen Schutz der Arbeitnehmerrechte und die globalen Herausforderungen für die Arbeitswelt führen.

In Bern wird die Delegation politische Gespräche mit Mitgliedern der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats, mit der Leitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen und mit Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen führen. Hierbei werden das Schweizer Rentensystem und der Wandel der Arbeitswelt aufgrund der demografischen und strukturellen Herausforderungen im Fokus stehen.

