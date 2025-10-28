Öffentliche Anhörung des Innenausschusses zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem
Montag, 3. November 2025
14.30 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 200
Öffentliche Anhörung zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-Anpassungsgesetz)
BT-Drucksache 21/1848
b) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des AZRG und weiterer Gesetze in Folge der Anpassung des nationalen Rechts an das Gemeinsamen Europäische Asylsystem (GEAS-Anpassungsfolgegesetz)
BT-Drucksache 21/1850
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1117456-1117456
https://www.bundestag.de/ausschuesse/inneres/anhoerungen/1117456-1117456
