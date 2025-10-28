Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zur Entbürokratisierung in der Pflege
Zeit:
Montag, 3. November 2025
,
15.15 Uhr
Ort: Reichstagsgebäude, Sitzungssaal PRT 3 S 001
Öffentliche Anhörung
Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (Drucksachen 21/1511, 21/1935)
S-21(14)29
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1117170-1117170
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.