Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zu Verbraucherkreditverträgen
Zeit:
Montag, 3. November 2025
,
14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge
BT-Drucksache 21/1851
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/recht-verbraucherschutz/sitzungen/1114000-1114000
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.