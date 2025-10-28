28. Oktober 2025 Presse

Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses zu Verbraucherkreditverträgen

Zeit: Montag, 3. November 2025 , 14.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge
BT-Drucksache 21/1851

