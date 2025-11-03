Medienvertreterinnen und -vertreter können ab sofort bis Mittwoch, 10. Dezember 2025 die Jahresakkreditierung 2026 zur ständigen politisch-parlamentarischen Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestag beantragen.

Die Jahresakkreditierung 2025 ist noch bis Ende Februar 2026 gültig.

Voraussetzung für die Erteilung einer Jahresakkreditierung ist grundsätzlich ein Nachweis einer ständigen Berichterstattung aus dem Deutschen Bundestag (Bestätigung der Redaktion und Arbeitsnachweise). Bei Mitgliedern der Bundespressekonferenz ist die Vorlage des BPK-Mitgliedausweises ausreichend. Grundlage für die Ausgabe der Ausweise sind die Hausordnung des Deutschen Bundestages, die Zugangs- und Verhaltensregeln sowie die zugehörigen Datenschutzregeln.

Das Antragsformular für die Jahresakkreditierung kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.bundestag.de/akkreditierung

Die ausgefüllten und unterschriebenen Anträge sollen vorrangig per Mail an akkreditierung@bundestag.de übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass auch auf diesem Wege eingereichte Anträge handschriftlich unterschrieben werden müssen.

Ausweisausgabe

Beantragte Jahresakkreditierungen werden ab Mittwoch, 7. Januar 2026, bis 10. Juli 2026 in der Akkreditierungsstelle, Wilhelmstraße 65, Raum E 13 ausgestellt.

WICHTIG: Medienvertreterinnen und -vertreter müssen bei der Abholung der Jahresakkreditierung einen gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie einen gültigen Presseausweis vorlegen. Als Presseausweis wird ausschließlich der bundeseinheitliche Presseausweis akzeptiert. Herausgeber/in dieses Ausweises sind der Deutscher Journalisten-Verband (DJV), die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Ver.di (dju), der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), der Medienverband der freien Presse (MVFP), der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) und der Fotografenverband FREELENS.

Darüber hinaus ist eine Rückgabe der Jahresakkreditierung 2025 erforderlich.

Für gelegentliche Berichterstattung aus dem Bundestag werden Kurzzeitakkreditierungen ausgegeben.

Rückfragen richten Sie bitte an die Mitarbeiter/innen des Akkreditierungsbüros: Tel. 030 227 32924 bzw. -32929

