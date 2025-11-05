5. November 2025 Presse
Öffentliche Anhörung der Enquete-Kommission zu Long-Covid/Post-Vac
Zeit:
Montag, 10. November 2025
,
14 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.900
Öffentliche Anhörung zum Thema:
„Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen und Umgang mit Langzeitfolgen (Long-Covid/Post-Vac)“
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1118986-1118986
Hinweis:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (https://www.bundestag.de/presse/akkreditierung)
Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.
