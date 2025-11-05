Öffentliche Anhörung zum Thema:

„Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen und Umgang mit Langzeitfolgen (Long-Covid/Post-Vac)“

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Gremiums:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/weitere_gremien/ee01/anhoerungen/1118986-1118986

Hinweis:

Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

