Zwei öffentliche Anhörungen des Arbeitsausschusses zur Stabilisierung des Rentenniveaus sowie zum zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz
Zeit:
Montag, 10. November 2025
,
14.00 Uhr sowie 16.00 Uhr
Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200
Ab 14.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen
Gleichstellung der Kindererziehungszeiten
BT-Drucksache 21/1929
Ab 16.00 Uhr:
Öffentliche Anhörung zum
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz)
BT-Drucksache 21/1859
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11_arbeit_soziales/anhoerungen/1119130-1119130
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11_arbeit_soziales/anhoerungen/1119146-1119146
Hinweise:
Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).
Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.