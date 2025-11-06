Ab 14.00 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen

Gleichstellung der Kindererziehungszeiten

BT-Drucksache 21/1929

Ab 16.00 Uhr:

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz)

BT-Drucksache 21/1859

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11_arbeit_soziales/anhoerungen/1119130-1119130

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a11_arbeit_soziales/anhoerungen/1119146-1119146

Hinweise:

Alle Medienvertreter benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/akkreditierung).

