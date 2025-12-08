Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eröffnet mit einer Ansprache die Veranstaltung „Parlamentspräsident in polarisierten Zeiten“, mit der der Deutsche Bundestag den sozialdemokratischen Reichstagspräsidenten Paul Löbe anlässlich seines 150. Geburtstages würdigt.

Als Autorin der ersten Gesamtbiografie Löbes liest Victoria Krummel aus ihrem Buch: „Paul Löbe. Ein Leben für die Demokratie“.

Nach der Lesung mit Originaltondokumenten folgt ein Gespräch zwischen dem Bundestagspräsidenten a.D., Wolfgang Thierse, und der Buchautorin. Moderation: Dr. Benedikt Wintgens, Generalsekretär der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e.V.

Ausstellung zu Paul Löbe am Spreeuferweg

Ab 15. Dezember 2025 erinnert auch eine Fahnenausstellung an Paul Löbe – an dem Bundestagsgebäude, das heute seinen Namen trägt: Mit zahlreichen Fotos gibt sie erstmalig Einblicke in das private Familienarchiv Löbes. Sie basiert auf den Forschungen von Victoria Krummel und ist vom Spreeuferweg aus ganztägig zu sehen.

Hintergrund: Paul Löbe steht für parlamentarische Kontinuität über die Brüche im 20. Jahrhundert hinweg: Von 1920 bis 1932 war der Sozialdemokrat Präsident des Reichstages. Er präsidierte in den turbulenten Sitzungen der Weimarer Republik. Als Alterspräsident eröffnete er 1949 den ersten Deutschen Bundestag. Eine der größten Liegenschaften des Deutschen Bundestages mit zahlreichen Ausschusssälen trägt heute seinen Namen.

