Öffentliche Anhörung des Gesundheitsausschusses zur Anpassung der Krankenhausreform
Zeit:
Mittwoch, 17. Dezember 2025
,
17.30 Uhr
Ort: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101
Öffentliche Anhörung zum
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Krankenhausreform (Krankenhausreformanpassungsgesetz – KHAG)
BT-Drucksache 21/2512
b) Unterrichtung durch die Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Krankenhausreform
(Krankenhausreformanpassungsgesetz – KHAG)
– 21/2512 –
Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung
BT-Drucksache 21/3056
c) Antrag der Abgeordneten Stella Merendino, Nicole Gohlke, Dr. Michael Arndt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
Vorhaltungen der Krankenhäuser verlässlich finanzieren – Ausgliederung sämtlicher Personalkosten aus den Fallpauschalen
BT-Drucksache 21/2707
Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:
https://www.bundestag.de/ausschuesse/gesundheit/anhoerungen/1129596-1129596
Hinweise:
