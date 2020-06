„Lebensmittelverschwendung“ lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft am Montag, 29. Juni 2020. Dazu liegt ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Lebensmittelverschwendung stoppen“ (19/14358) vor. Die Sitzung unter Leitung von Alois Gerig (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Die Sitzung wird am Montag, 29. Juni, ab 13.30 Uhr zeitversetzt im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Antrag der Grünen

In ihrem Antrag (19/14358) fordern die Grünen die Bundesregierung auf, alle in der nationalen Strategie gegen Lebensmittelverschwendung angekündigten Dialogforen einzurichten und in deren Rahmen verbindliche Reduktionsziele für alle Stufen der Wertschöpfungskette sowie Sanktionierungen bei Nichteinhaltung vereinbaren. Die Grünen fordern zudem einen Gesetzentwurf, mit dem nach dem Vorbild Frankreichs Lebensmittelmärkte ab einer zu bestimmenden Größe verpflichtet werden, mit gemeinnützigen Organisationen, Bildungseinrichtungen oder Sozialeinrichtungen Verträge zu schließen und unverkaufte, aber genusstaugliche Lebensmittel aus ökologischen und sozialen Gründen zu verschenken.

Lebensmittelproduzenten sollten verpflichtet werden, genusstaugliche Lebensmittel nicht aufgrund von beispielsweise Kennzeichnungsmängeln zu vernichten, sondern weiterzuverwenden. Die Lebensmitteltafeln sowie Foodsharing-Organisationen sollten bei Bedarf unterstützt werden, um Logistik und regionale Verteilung auszubauen und zu koordinieren. (eis/22.06.2020)

Liste der Sachverständigen

Einzelsachverständige:

Stefan Kreutzberger

Franziska Lienert

Dr. Thomas Schmidt

Evelin Schulz

Prof. Dr. Achim Spiller

Verbandssachverständige: