Liveübertragung: Donnerstag, 25. März, 22.35 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 25. März 2021, abschließend mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung „zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung“ (19/24686). Der Rechtsausschuss hat dazu eine Beschlussempfehlung vorgelegt (19/27929). Abgestimmt wird auch über einen Änderungsantrag der AfD (19/27934), drei Änderungsanträge der Linken (19/27935, 19/27936, 19/27937) sowie über Entschließungsanträge der AfD (19/27938), der FDP (19/27939) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/27940).

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Entwurf (19/24686) soll das Recht von Kinder auf geschlechtliche Selbstbestimmung geschützt werden, zugleich sollen sie vor unnötigen Behandlungen an den Geschlechtsmerkmalen bewahrt werden. Der Entwurf sieht ein Verbot zielgerichteter geschlechtsangleichender Behandlungen von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung vor. Er stellt außerdem klar, dass Eltern nur dann in einen operativen Eingriff an den inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen ihres Kindes einwilligen können, der eine Angleichung des körperlichen Erscheinungsbildes des Kindes an das des männlichen oder des weiblichen Geschlechts zur Folge haben könnte, wenn der Eingriff nicht bis zu einer späteren selbstbestimmten Entscheidung des Kindes aufgeschoben werden kann.

Zudem bedarf die Einwilligung in einen solchen Eingriff grundsätzlich der familiengerichtlichen Genehmigung. Ist der Eingriff zur Abwehr einer Lebens- oder Gesundheitsgefahr erforderlich und kann das familiengerichtliche Verfahren nicht mehr abgewartet werden, muss keine Genehmigung eingeholt werden.

Änderungsanträge der AfD und der Linken

Die AfD fordert in ihrem Änderungsantrag (19/27934), Patienten, die an einem Ad-renogenitalen Syndrom (AGS) leiden, aus der geplanten Regelung herauszunehmen.

Die Linke wollen in ihrem ersten Änderungsantrag (19/27935), dass die reine Vermutung über eine zukünftige Belastung der psychosexuellen oder Identitätsentwicklung des Kindes einen operativen Eingriff in die Geschlechtsentwicklung nicht rechtfertigt.

In ihrem zweiten Änderungsantrag (19/27936) will die Fraktion, dass alle genitalverändernden Eingriffe an Minderjährigen sowie Eingriffe an nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen gemeldet und archiviert werden.

Der dritte Änderungsantrag der Linken (19/27937) zielt darauf ab, die zivil- und strafrechtlichen Verjährungsfristen bei unzulässigen Eingriffen zu verlängern.

Entschließungsanträge von AfD, FDP und Grünen

Die AfD fordert in ihrem Entschließungsantrag (19/27938) unter anderem zu prüfen, inwieweit ein zentrales Patientenregister für Betroffene mit Varianten der Geschlechtsentwicklung zu Zwecken der Qualitätssicherung und Forschung etabliert werden kann.

Die FDP fordert in ihrem Entschließungsantrag (19/27939) unter anderem, das Schutzniveau vor genitalverändernden Eingriffen so zu erhöhen, dass diese nur dann möglich sind, wenn sie eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Kindes abwenden.

Die Grünen verlangen in ihrem Entschließungsantrag (19/27940) unter anderem, alle genitalverändernden Eingriffe und sonstigen Behandlungen ohne medizinische Indikation, die eine Angleichung des körperlichen Erscheinungsbildes zur Folge haben können, klar zu verbieten. (mwo/eis/vom/25.03.2021)